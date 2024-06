Air Europa sarebbe pronta a cedere fino al 52% degli slot per ottenere il via libera dell’Antitrust all’operazione che porterà la compagnia a unirsi a Iag (gruppo cui fa capo anche Iberia).

Come riporta preferente.com, lunedì scorso proprio Iberia ha consegnato alla Commissione europea un pacchetto di misure correttive. Con questa mossa, il termine entro cui l’Ue dovrà pronunciarsi viene spostato alla seconda metà di agosto.

I nuovi impegni

Le misure proposte alzano ulteriormente l’asticella rispetto alla prima ipotesi, che limitava la cessione al 40% degli slot.

Tuttavia, citando fonti della compagnia aerea, il sito di informazione trade spagnolo precisa che non si tratterà di diminuire la capacità, quanto piuttosto di aumentare i concorrenti sulle rotte.

La proposta confermerebbe come l’interesse della compagnia per l’operazione; ora la Commissione europea ha fissato la data del 20 agosto per il pronunciamento. Anche se non è ancora da escludere del tutto un ulteriore slittamento.