Quella tra Ita e Lufthansa è “un’operazione guidata dalla logica” ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, nel corso della conferenza stampa di ieri durante la quale è stata presentato uno dei matrimoni più attesi dell’anno. “L’Europa, per poter competere nel mercato mondiale, ha bisogno di rafforzarsi e così lo fa, perché vede un gruppo già forte rafforzarsi ulteriormente entrando in uno dei mercati più forti al livello europeo”, ha spiegato.

Scendendo nel dettaglio dell’operazione, uno dei punti chiave delle misure riguarda l’aeroporto di Milano Linate. MEF e Lufthansa hanno proposto il rilascio di 192 slot settimanali durante la stagione invernale e 204 slot settimanali nella stagione estiva. Questo rappresenta circa 15 coppie di slot giornaliere, per un totale di 30 voli tra partenze e arrivi.

Le rotte europee

Per le rotte europee dove esiste un sovrapposizione diretta, le parti hanno proposto di consentire l’ingresso di vettori concorrenti sulle una serie di tratte: da Roma Fiumicino verso Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Bruxelles e Amburgo; da Milano Linate verso Francoforte e da Milano (Linate o Malpensa) verso Düsseldorf, Amburgo, Bruxelles e Vienna.

Inoltre, per le rotte intraeuropee con sovrapposizione indiretta, è stata proposta un’iniziativa per aumentare la concorrenza attraverso accordi di collaborazione per un periodo di 5 anni con vettori concorrenti. Le rotte coinvolte includono: Bari-Monaco di Baviera, Napoli-Francoforte, Brindisi-Düsseldorf (in estate), Bari-Francoforte (in inverno), Bari-Amburgo (in estate), Cagliari-Monaco di Baviera (in estate), Napoli-Düsseldorf (in inverno), Napoli-Amburgo (in estate).

Il lungo raggio Italia-Usa

Particolare attenzione è stata rivolta alle rotte di lungo raggio tra Italia e Stati Uniti. Le compagnie hanno proposto di consentire l’ingresso di vettori concorrenti sulle tratte tra Roma Fiumicino e Washington, San Francisco e Toronto (questa ultima solo in estate). Inoltre, si prevede di agevolare i collegamenti indiretti tramite accordi specifici o voli di feederaggio operati da ITA Airways o Lufthansa. Tali collegamenti indiretti via altri hub europei (come Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona) devono avere una durata complessiva non superiore a 3 ore rispetto al volo diretto operato da ITA Airways, con tempi di connessione fino a 2 ore se la connessione è in Europa (o una durata complessiva non superiore a 4 ore e tempi di connessione non superiori a 3 ore se la connessione è in Nord America). Qualora il vettore concorrente operi già sulle rotte indicate, il collegamento si considererà migliorato se i tempi di connessione sono ridotti di almeno 60 minuti.

I prossimi passi

Dopo l’approvazione dell'operazione dalla Commissione Ue, seguiranno passaggi formali per il closing, che dipenderà dalla conclusione di accordi vincolanti con i remedy takers da completare entro 4 mesi.

Dopo il closing, un’assemblea straordinaria delibererà l’aumento di capitale di 325 milioni di euro da parte di Lufthansa e nominerà il cda, composto da tre membri nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (tra cui il presidente) e due da Lufthansa (di cui uno sarà l’amministratore delegato).

Nella prima fase, la strategia di sviluppo di ITA Airways sarà condivisa tra i due azionisti, con deleghe operative all’amministratore delegato. Nella seconda fase (2025-2027), Lufthansa acquisirà un ulteriore 49% del capitale per 325 milioni di euro, versati al MEF. A fine 2027, se ITA Airways raggiungerà determinati parametri di Ebitda e Posizione Finanziaria Netta, Lufthansa verserà al MEF un earn out di 100 milioni di euro. Con l'acquisizione del 90% del capitale, il MEF nominerà un rappresentante nel CdA di ITA Airways. Tra il 2028 e il 2029, Lufthansa acquisirà il restante 10% per 79 milioni di euro, investendo complessivamente 829 milioni di euro.