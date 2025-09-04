WestJet ha piazzato un ordine per 96 Boeing 737 Max e 787 portando il portafoglio ordini totale della compagnia aerea a 123 aeromobili e 40 opzioni. La compagnia aerea afferma che l'ordine, il più grande della sua storia, le consentirà di costruire una “compagnia aerea low cost più forte e resiliente” per il Canada.

Si tratta di un ordine da record per WestJet. “Siamo onorati che WestJet abbia riposto ancora una volta la sua fiducia in Boeing con un importante investimento che si basa sulla nostra trentennale partnership e consolida la loro flotta per i decenni a venire – dice Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes -. Non vediamo l'ora di supportare la straordinaria crescita di WestJet, che sfrutterà il 737 MAX e il 787 Dreamliner”.

Secondo WestJet, il fabbisogno della sua flotta è ormai garantito da quasi un decennio. Il vettore canadese afferma che l'aggiunta dell'ordine odierno porterà la crescita della sua flotta fino al 2034.