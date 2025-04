Medsky Airways inaugura il collegamento diretto Milano-Tripoli

Nuovo volo diretto Medsky Airways da Milano Malpensa a Tripoli Mitiga. Il volo, operativo da domenica scorsa, consente a Medsky Airways di ampliare la propria rete tra Italia e Libia, affiancando il volo da Milano a quello già attivo da Roma Fiumicino verso Tripoli Mitiga.

Il nuovo volo rappresenta un passo significativo nel rafforzare i rapporti commerciali, turistici e culturali tra i due Paesi, offrendo un’alternativa comoda e diretta per raggiungere la capitale libica. Medsky Airways è rappresentata in Italia da Distal Gsa Italia, punto di riferimento per prenotazioni, informazioni e supporto commerciale per il mercato italiano.

A margine dell’inaugurazione, Claudio Novembrini, presente all’evento in rappresentanza di Distal Gsa Italia, ha dichiarato: “Questo nuovo volo da Milano rappresenta un segnale concreto di ripresa e crescita nei rapporti tra Italia e Libia. Siamo orgogliosi di affiancare Medsky Airways in questo progetto che offre nuove opportunità di viaggio e connessione tra i nostri Paesi”.