Medsky: salgono a 4 le frequenze settimanali del Roma-Tripoli

Saranno potenziati a partire dal 25 giugno i collegamenti tra Roma e Tripoli operati da Medsky Airways. La compagnia rappresentata in Italia da Distal gsa aggiungerà infatti una frequenza alla settimana sulla rotta, portando a 4 il totale dei collegamenti.

“L'introduzione della quarta frequenza tra Roma e Tripoli rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di Medsky Airways sul mercato italiano – commenta Claudio Novembrini, commercial & partnership director di Distal gsa Italia -. La compagnia continua a investire nello sviluppo dei collegamenti tra Italia e Libia, ampliando progressivamente la propria offerta e rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Questo incremento conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia in Italia e di supportarne lo sviluppo nel lungo periodo”.

Oltre ai collegamenti tra Roma e Tripoli, la compagnia opera anche due voli settimanali tra Roma e Bengasi e due frequenze settimanali tra Milano Malpensa e Tripoli Mitiga, consolidando la propria offerta sul mercato italiano.