Ha riaperto l’aeroporto di Monaco di Baviera dopo la chiusura temporanea nella tarda serata di ieri a causa dell’avvistamento di droni nei pressi dello scalo. Lo riporta la Reuters.
Nel dettaglio, ieri sera la presenza di velivoli non autorizzati nei pressi dello scalo tedesco ha costretto le autorità ad adottare misure di sicurezza: dalle 22 alle 23 circa sono stati sospesi 17 voli in partenza, coinvolgendo circa 3.000 passeggeri.
Problemi anche per i voli in arrivo: 15 aerei sono stati dirottati sugli aeroporti di Stoccarda, Norimberga, Francoforte e, oltre confine, Vienna.
Dopo i controlli, lo scalo ha ripreso progressivamente la normale operatività.