Mondo low cost: la T’Way Airways diventa Trinity Airways

La low cost sudcoreana T’Way Airways, rilevata a giugno dal gruppo alberghiero Daemyung Sono, verrà rebrandizzata come Trinity Airways e si presenterà con una nuova livrea oltre che a un nuovo nome, preparandosi per una fase di espansione globale.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il processo avverrà nella prima metà del prossimo anno. Nata vent’anni fa, T’Way contende la leadership nel settore low cost del Paese con Jeju Air e Jin Air e negli ultimi anni si è anche affacciata in destinazioni in Europa, Nord America e Oceania, con un network composto al momento da 46 aeroporti in totale.

Il nuovo corso della compagnia, inoltre, unirà anche le attività della casa madre: “Questo cambio di nome segnerà il punto di partenza per realizzare sinergie sostanziali tra T'way Air e Daemyung Sono Group, ora come un'unica famiglia – ha sottolineato un portavoce del vettore -. Le due aziende pianificano di lanciare collaborazioni strategiche combinando le rotte aeree che coprono Asia, Europa e Americhe con infrastrutture alberghiere e di resort, oltre a prodotti pacchetto differenziati oltre il mercato domestico”.