E’ previsto per il prossimo mese di marzo il debutto della nuova compagnia aerea che avrà la propria base all’aeroporto di Genova e che collegherà il capoluogo ligure con le principali città del Nord Ovest e del Nord Est, oltre a Corsica e Sardegna. Airidea, questo il nome del vettore, opererà con aerei bimotore BAe Jetstream 32 da 18 posti.

Obiettivo di Airidea è effettuare collegamenti quotidiani principalmente in ottica business verso quelle città in cui a causa del traffico i tempi di percorrenza sono elevati. Al momento le destinazioni in programma, secondo quanto emerge dal sito della compagnia, sono Trieste, Rimini, Ajaccio, Albenga, Venezia, Aosta, Olbia, Milano, Bologna, Cuneo e Oristano.

Per l’operatività, si legge su Genova24, ci sarà la Ais Airlines compagnia aerea che ha sede nello scalo dei Paesi Bassi di Lelystad. Maggiori dettagli verranno resi noti in un incontro con la stampa previsto per il prossimo 13 febbraio.