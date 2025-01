Nel 2024, anno record per il numero di posti a sedere offerti sugli aerei, Cirium registra una tendenza particolare, aumentano i posti ma diminuisce il numero dei voli.

Nei 12 mesi appena trascorsi, come riporta Travelmole, sono stati infatti quasi 6 miliardi i posti messi a disposizione dalle compagnie aeree mondiali, per la precisione 5,85, in crescita del 6% sul 2023 e del 2% sull’ultimo anno record che fu il 2019 quando sul mercato ne furono immessi 5,75 miliardi.

Aumentano i posti offerti, ma cala il numero di voli effettuati, che si fermano a 36,4 milioni, in calo del 5% rispetto al pre pandemia. “Questi dati dimostrano la forte capacità di ripresa dell’aviazione mondiale – ha dichiarato Jeremy Bowen, ceo di Cirium -, ma anche la tendenza da parte delle compagnie ad utilizzare aerei sempre più grandi”.

Sono gli Stati Uniti a fare come sempre la parte del leone, occupando i primi 4 posti della classifica mondiale delle compagnie che hanno offerto il maggior numero di posti. Sul gradino più alto c’è American Airlines, seguita da Delta, United e Southwest Airlines. A sorpresa al quinto posto, e prima delle compagnie europee, si piazza Ryanair. Se l’America guida l’offerta mondiale, è l’Asia invece ad avere le rotte più trafficate. Ben 8, dei primi dieci collegamenti aerei più affollati, sono infatti in Etremo Oriente. La tratta Seul-Gimpo-Jeju si è classificata al primo posto, con oltre 15 milioni di posti all’anno.