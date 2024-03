Neos, conti in ascesa: l’analisi di Stradiotti

Volano i conti di Neos. Il vettore del gruppo Alpitour World ha chiuso il 2023 con 2,3 milioni di passeggeri trasportati, 778 milioni di euro di ricavi (+33% sul 2022), un ebitda positivo per 68 milioni (+287%) e un utile netto di 42 milioni (+260%). I dipendenti sono saliti a 1.200, di cui 334 presi nel 2023, e la flotta oggi conta 16 aerei, che saranno 19 entro l’anno prossimo. “Il charter vero e proprio, legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali, rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega a il Corriere della Sera Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business”. Con che risultati? “Caraibi, Maldive e Africa orientale sono andati bene - commenta Stradiotti -. Cresciamo anche in India, grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa”.

Da Palermo a New York

Intanto a giugno decollerà il volo diretto Palermo-New York, l’unico senza scalo tra la Sicilia e gli Usa. Un collegamento previsto fino a settembre, “ma stiamo valutando se estenderlo a metà ottobre - anticipa il ceo -. Abbiamo in portafoglio già la metà di quanto avevamo preventivato di ricavare dalla rotta”.

Per quanto riguarda, invece, i prossimi passi “l’India - ragiona Stradiotti - può crescere ancora: nel Punjab, dove voliamo, vivono 70 milioni di persone e un B787 aggiuntivo avrebbe senso per la nostra flotta. Pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona”.