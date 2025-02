Sulla scia del grande successo del collegamento con New York Neos punta al potenziamento dei voli e al mercato americano. Era il 2021 quando, in piena pandemia, la compagnia leisure decise di trasformare lo slot destinato al cargo che aveva sul JFK da Milano in volo di linea. “Ci sono voluti tre anni di avviamento, ma ora abbiamo fatto un bell’inverno e per marzo registriamo il sold out” dichiara Elisa Speziale, sales manager di Neos.

Da giugno i collegamenti settimanali dall’Italia su New York diventeranno, dunque, quotidiani: 4 partiranno da Malpensa, 2 da Palermo e uno da Bari. “Non abbiamo cambiato pelle - aggiunge Speziale -. Siamo il vettore leisure dell’outgoing italiano, ma anche il mercato americano è importante”. Se infatti su Bari il traffico è soprattutto in uscita, su Milano la situazione si riequilibria, mentre Palermo vede una predominanza dell’incoming. “Agli americani dobbiamo far conoscere meglio la nostra premium economy, che è molto di più di una normale premium e che gli italiani invece conoscono e apprezzano”.

A supporto di questa strategia Neos ha effettuato un restyling nei colori e nei materiali delle coperte, degli amenity kit e di altri servizi di cabina. Entro luglio dovrebbe inoltre arrivare l’ultimo Boeing 737 Max che completerà la flotta. “Dobbiamo consolidare le nuove rotte, sarà questo il lavoro del prossimo futuro. New York ma anche Lagos e Dakar, che sta dando buone soddisfazioni” conclude Speziale.

Roberto Saoncella