Sono saliti a 102 i collegamenti settimanali che Tap garantisce per la summer 2025 dall’Italia verso Lisbona. Un vero record, a cui concorre anche il collegamento da Napoli: “Noi lo vorremmo far diventare un volo fisso e non più solo stagionale, ma per ora resta solo estivo” ha dichiarato Davide Calicchia, market manager per l’Italia di Tap.

In occasione degli 80 anni della compagnia sono 12 le nuove connessioni da Lisbona con le isole Azzorre e Madeira. “L’altra novità è il nuovo collegamento con Los Angeles, che completa la nostra offerta sul Nord America” ha aggiunto Calicchia. Ben 101 le frequenze settimanali dalla capitale portoghese verso Messico, Stati Uniti e Canada, mentre il Brasile che si ferma a 91 voli vede il ritorno di Porto Alegre, il cui aeroporto era rimasto chiuso dopo le alluvioni dello scorso anno.

Una clientela, quella italiana di Tap, che sta cambiando pelle. “Il nostro traffico è sempre stato leisure, ma negli ultimi anni siamo cresciuti molto anche nel corporate, che oggi rappresenta circa 1 passeggero su 3” ha aggiunto. E per festeggiare gli 80 anni e rinsaldare il rapporto con le adv, Tap ha inaugurato il nuovo call center attivo 7 giorni su 7, che in italiano potrà assisterle per qualunque esigenza. Il servizio è disponibile solo per le agenzie Iata.