Non c’è pace per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e anche oggi i passeggeri in partenza e in arrivo dallo scalo dovranno prepararsi a forti disagi. Dopo la tregua del maltempo di ieri e di questa mattina, infatti, dal pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento.

In una nota la società di gestione ha avvisato i passeggeri di verificare in anticipo lo stato del proprio volo, anticipando che con ogni probabilità decine di voli saranno cancellati nelle rotte europee, mentre si cercherà di mantenere l’operativo per il lungo raggio. Klm da parte sua ha deciso di non effettuare circa 80 voli.

La neve e il gelo nel corso di questa settimana hanno messo in ginocchio uno degli aeroporti più trafficati del Vecchio Continente, costretto a cancellare centinaia di voli anche per la carenza di liquido decongelante per gli aerei.