Aumentano le frequenze di Nile Air, che effettua collegamenti da Bergamo a Il Cairo, per la stagione invernale. A partire dal 2 dicembre e fino al 21 marzo il vettore effettuerà sulla rotta 4 voli settimanali, potenziando il servizio.

Il collegamento sarà operato ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, offrendo una maggiore disponibilità di partenze per tutta la stagione invernale.

L’incremento delle frequenze conferma l’impegno di Nile Air nel consolidare la propria presenza sul mercato italiano e nel rispondere alla crescente domanda di collegamenti diretti tra Milano Bergamo e Il Cairo, hub strategico per i collegamenti verso l’Egitto e le principali destinazioni del Medio Oriente.