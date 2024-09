La questione è sul tavolo da tempo e riguarda il famoso ‘no show’ durante una delle due tratte di un volo andata/ritorno. Una tecnica che a volte viene utilizzata da alcuni passeggeri nel caso in cui una sola tratta costi di più dell’equivalente A/R.

Molte compagnie hanno adottato sistemi per scoraggiare l’utilizzo di uno solo dei due voli nel caso di biglietto andata/ritorno. E spesso sono nate contestazioni.

Un nuovo capitolo nella vicenda viene scritto in Spagna, dove il Servizio Consumatori della Giunta dell’Andalusia ha multato Tap per aver annullato il volo di ritorno a un passeggero che non si era presentato a quello di andata.

La vicenda

Come riporta hosteltur.com, Tap ha accettato la sanzione. Sotto accusa sono finite le condizioni generali del contratto di vendita, che prevedevano quanto applicato. In ogni caso, Tap ha restituito al cliente l’importo pagato per il volo più una somma per il risarcimento.

Il Servizio consumatori Andaluso ha fatto riferimento alla legge in vigore in Spagna, dunque la questione non rappresenterebbe un ‘precedente’ per gli altri Stati. Ma sicuramente è un nuovo tassello in una questione che continua a sollevare discussioni.