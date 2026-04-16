Norse Atlantic: aumento di capitale e taglio dei voli su Los Angeles

Un aumento di capitale da 110 milioni di dollari, sottoscritto sia dagli attuali azionisti sia da nuovi investitori, un prestito ponte da 70 milioni e il taglio temporaneo delle rotte su Los Angeles, compresa quella in partenza da Roma Fiumicino.

Sono queste le prime mosse adottate da Norse Atlantic per contrastare gli effetti del caro carburante, pur i un contesto di buoni risultati, come quelli ottenuti a marzo, quando passeggeri e fatturato sono aumentati a doppia cifra.

I rischi di un prolungamento della crisi determinata dal conflitto in Medio Oriente hanno però spinto la compagnia norvegese a delle misure anticipate per irrobustire le casse e affrontare con maggiore serenità il periodo complesso.