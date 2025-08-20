Norse Atlantic chiude il secondo trimestre in crescita

Load factor record, con il 97% e crescita dei passeggeri del 36% per il secondo trimestre 2025 di Norse Atlantic. I dati di bilancio mostrano il successo della strategia commerciale, che vede anche un aumento del 27% dei ricavi passeggeri, con un Ebit da 4 milioni di dollari.

“L'andamento positivo dell'inizio dell'anno è proseguito anche in estate con un load factor record e una forte crescita dei passeggeri, generando un aumento del 27% dei ricavi da passeggeri e il nostro primo utile operativo nel secondo trimestre – spiega il ceo e founder Bjørn Tore Larsen -. Mentre continuiamo a ridurre i costi anno su anno, nel trimestre si è registrato un leggero calo del fatturato medio passeggeri, principalmente dovuto agli adeguamenti dei pacchetti tariffari”.

Nel secondo trimestre, Norse ha operato 11 aeromobili della sua rete e uno con un ACMI a lungo termine con Indigo. Nei prossimi mesi, altri cinque aeromobili saranno trasferiti a Indigo.

“Dall'inizio del 2026 – continua Larsen - la flotta della nostra rete di voli di linea comprenderà 6 aeromobili. Ciò rafforzerà la nostra posizione strategica e finanziaria con ricavi ACMI e flussi di cassa prevedibili in un mercato volatile, ottimizzando al contempo la nostra rete e volando su rotte con il massimo potenziale di passeggeri e tariffe”.