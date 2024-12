Norse entra in APG IET, voli disponibili per le agenzie sui Gds

Norse Atlantic Airways ha stretto una partnership con APG e ha scelto il prodotto APG IET (Interline E-Ticketing) per distribuire i suoi voli sui Gds e sulla piattaforma B2B di APG, APG Connect.

Grazie a questo accordo, Norse sarà in grado di vendere i suoi voli con un accordo di pseudo code sharing che è distribuito su tutte le principali piattaforme Gds in tutto il mondo, tra cui Amadeus, Sabre e Travelport. Utilizzando la piattaforma APG IET, i voli Norse saranno visualizzati con il codice A1 nel Gds, rendendoli completamente prenotabili e vendibili sullo stock globale di APG (GP-275) da parte di agenti IATA e non IATA.

Questo approccio massimizza le capacità di distribuzione, raggiungendo agenti di viaggi e clienti aziendali in tutto il mondo. Inoltre, questi voli saranno disponibili anche tramite la piattaforma B2B di APG, APG Connect, consentendo alle agenzie di viaggi di accedere facilmente alla prenotazione dei biglietti sulla rete Norse tramite una piattaforma comoda e centralizzata.

“La nostra partnership con APG è un passo fondamentale nella nostra strategia, che amplia il modo in cui ci colleghiamo con i nostri passeggeri attraverso il sistema Gds” dice Bård Nordhagen, chief commercial officer di Norse Atlantic Airways.