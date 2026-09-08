Norwegian, estate da record

Stagione calda decisamente positiva per Norwegian. La compagnia aerea ha chiuso agosto con un traffico passeggeri pari a 2,4 milioni, stabilendo un nuovo record.
A far registrare ottimi risultati è stata anche la sussidiaria regionale Widerøe, che ad agosto ha trasportato 366.216 clienti, portando così il totale a 2,78 milioni.
Come riporta travelmole.com la capacità (ask) di Norwegian ad agosto è stata di 3.979 milioni di posti-chilometro, in aumento del 2% rispetto allo scorso anno.
“La prossima estate offriremo più di 300 rotte verso oltre 120 destinazioni, offrendo ai nostri clienti un’ampia scelta di opportunità di viaggio”, ha aggiunto Geir Karlsen, ceo di Norwegian.
Stando alle stime della compagnia, l’andamento delle prenotazioni continua a essere solido, con una domanda in crescita.