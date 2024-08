Ha preso il via ieri il nuovo collegamento diretto tra Roma e Seul operato dal vettore low cost coreano T’way Air. Il collegamento verrà effettuato con tre frequenze alla settimana sullo scalo Incheon della capitale coreana. Le tratte saranno operate con Airbus A330-200, con 246 posti, di cui 18 in class business saver.

“Questa nuova rotta faciliterà gli scambi tra Corea e Italia – commenta l’a.d. del vettore coreano Hong-Geun Jeong -. Ci auguriamo che i nostri clienti italiani possare apprezzare le opportunità entusiasmanti che Seul offre in fase di pianificazione della loro prossima vacanza”.

Il volo su Roma segue quello inaugurato su Zagabria nelle scorse settimane. L’espansione sull’Europa proseguirà poi con Parigi e altre città, tra cui Barcellona e Francoforte. “Questo nuovo volo per Seul contribuirà ulteriormente alla differenziazione dell’offerta su una direttrice di primaria importanza: oltre alla sua strategicità in ottica di connessione tra l’Italia e l’Asia – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr -, Seul rappresenta uno dei mercati intercontinentali del Far East più rilevanti per Roma, con una crescita di traffico che nei primi 7 mesi del 2024 si attesta al +24% rispetto allo scorso anno”.