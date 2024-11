Oltre 5.600 voli settimanali operati da una flotta di 210 aerei. Sono questi alcuni dei numeri della nuova Air India, decollata nei giorni scorsi al termine dell’incorporazione di Vistara. Un nuovo soggetto forte dei cieli, intenzionato comunque a crescere ulteriormente sia a livello internazionale sia sul traffico domestico.

Al di là della situazione attuale, va infatti tenuto in considerazione che il gruppo ha ordini in sospeso per 470 nuovi aeromobili recentemente acquisiti, che triplicheranno la sua flotta, portando Air India ai vertici delle classifiche mondiali.

Vistara, una joint venture di Tata Sons e Singapore Airlines, ha iniziato le operazioni nel gennaio 2015. A seguito della fusione di Vistara e Air India, Singapore Airlines, che deteneva una partecipazione del 49% in Vistara, diventa azionista del 25,1% del risultante Air India Group.