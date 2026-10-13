Nuovo terminal arrivi per Pisa: obiettivo 7 milioni di passeggeri

È stato inaugurato ieri il nuovo terminal arrivi dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il nuovo edificio si sviluppa su una superficie di 7.100 metri quadrati interamente dedicati agli arrivi. L’inaugurazione arriva in un anno di forte crescita per lo scalo toscano, che a settembre ha registrato il miglior mese della propria storia, con 664mila passeggeri (+10,6%), superando per la prima volta la soglia dei 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+6,6% sul 2025).

Quella inaugurata ieri è solo la prima tranche di lavori, mentre la seconda prevede la ristrutturazione e ampliamento dell’attuale terminal arrivi, che saranno destinati alle operazioni di partenza. La terza e ultima fase riguarderà invece la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze, circa 3.680 metri quadrati al piano terra, che diventerà invece la nuova area di imbarco extra Schengen. Al termine dell’intervento la superficie complessiva del terminal raggiungerà circa 50.600 metri quadrati, e la capacità sarà compresa tra 6 e 7 milioni di passeggeri l’anno.