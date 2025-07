Nuovo volo fra Brindisi e Francoforte firmato Discover Airlines

Da giugno del prossimo anno un nuovo volo collegherà la Puglia alla Germania. Discover Airlines, vettore del gruppo Lufthansa, ha infatti annunciato a partire dal 9 giugno 2026 un collegamento bisettimanale dall’aeroporto di Brindisi a Francoforte.

Il volo opererà, dal 9 giugno al 23 ottobre, ogni martedì e venerdì, con partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30. La partenza da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì). La compagnia Discover Airlines, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza così la propria presenza sulla Puglia.

“Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica. Il mercato tedesco, infatti, è sempre stato uno dei più importanti per questa area della nostra regione e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici. Con questo nuovo collegamento diamo una nuova concreta risposta alla domanda di maggiore mobilità aerea auspicata dal territorio. Peraltro, la disponibilità di questo volo si tradurrà in un vantaggio anche per il mondo delle imprese e per quella comunità pugliese ben radicata e inserita nella grande città tedesca. Un valore aggiunto è anche costituito dal network del vettore su Francoforte che consente prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, oltre che da quello di Lufthansa e delle altre compagnie di Star Alliance, di cui Discover Airlines fa parte”.