Nuovo volo Napoli-Montreal dal 16 maggio con Air Canada

Aprirà il prossimo 16 maggio il nuovo volo no stop da Napoli Capodichino a Montreal di Air Canada. Si tratta del primo volo diretto dallo scalo campano al Canada, con una programmazione di 4 voli a settimana.

Voli che si vanno ad aggiungere alle tre destinazioni (New York-Jfk, New York-Newark e Filadelfia) operate nella stagione estiva da American Airlines, Delta e United (la prima ad aprire collegamenti tra Capodichino e Newark che ripartirà con il primo dei suoi due voli quotidiani già dal 4 aprile).

Il nuovo volo caratterizza ancora di più Napoli Capodichino come aeroporto a vocazione internazionale di attrazione turistica, sul modello di Venezia: infatti per Air Canada, oltre a Fiumicino e Malpensa, l’altra destinazione in Italia era Venezia alla quale da maggio si affiancherà Napoli. Air Canada volerà da Napoli con i Boeing 787-800 che hanno una capacità fino a 255 posti.