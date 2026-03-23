All’aeroporto LaGuardia di New York un aereo Air Canada, proveniente da Montreal, si è scontrato su pista con un mezzo dei vigili del fuoco che si muoveva a forte velocità per un’emergenza. L’aeroporto LaGuardia è stato chiuso, e secondo le indicazioni Faa riportate dal Wall Street Journal la chiusura è prevista fino alla sera di lunedì 23 marzo, orario locale.

L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di “aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico”. “Utilizzate percorsi alternativi”, è stato raccomandato.

L’incidente è avvenuto verso le 23 di domenica sera, orario locale. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara, ma si riportano almeno due vittime, ovvero i piloti del velivolo.