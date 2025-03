O’Leary ‘beffato’ dal ristoratore: costi extra aggiuntivi per la cena

Un locale irlandese, il Luvida restaurant di Navan, al termine della cena ha inserito nello scontrino di Michael O’Leary, ceo di Ryanair, una serie di ‘extra’ facendogli pagare voci simili a quelle che Ryanair applica ai propri clienti.

Le voci in più si riferivano a diversi servizi richiesti: spazio extra per le gambe, posti a sedere prioritari, prenotazione in zona tranquilla.

Il tutto, come riporta Quotidiano Nazionale, pubblicato sul profilo Instagram del locale con tanto di foto e commento: “Grazie a Michael O’Leary per aver scelto di cenare con noi stasera! È stato un piacere ospitarvi. Spero che non vi dispiaccia se aggiungiamo alcuni costi aggiuntivi al vostro conto per spazio extra per le gambe, posti a sedere prioritari e prenotazione dell’area silenziosa”.