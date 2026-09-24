Il ceo di Ryanair Michael O'Leary ha dichiarato mercoledì che la compagnia aerea “non applicherà un supplemento carburante” nonostante l'aumento dei prezzi del jet fuel, ma ha previsto che i concorrenti lo faranno la prossima estate e ha stimato un'ulteriore fase di consolidamento del settore aereo europeo a causa dell'aumento dei costi, come riporta l’agenzia Reuters.

Nel frattempo, Ryanair ha ridotto la previsione relativa al numero di passeggeri trasportati da 216 milioni a 214 milioni nell'esercizio fiscale 2027.

O'Leary ha dichiarato che Ryanair si trova in una posizione solida per affrontare ulteriori difficoltà legate agli elevati prezzi del jet fuel: “La maggior parte delle compagnie aeree aveva una buona copertura sul carburante fino all'estate 2026 e, pertanto, assorbiamo lo shock derivante dai prezzi del petrolio molto più elevati di quest'estate”, ha dichiarato ai giornalisti.

“Nessuno di noi sarà in grado di assorbire prezzi del petrolio molto più elevati il prossimo anno e questo si tradurrà in supplementi carburante applicati a tariffe aeree più elevate. Ryanair non applicherà un supplemento carburante, ma certamente i vettori tradizionali lo faranno la prossima estate”.

O'Leary, che spesso reitera questo concetto a più riprese, ha dichiarato di aspettarsi il fallimento di un numero maggiore di compagnie aeree, aggiungendo che Ryanair è già in trattative con gli aeroporti preoccupati che la capacità possa essere ridotta a seguito di ulteriori fallimenti di compagnie aeree.

“Spero vivamente che i prezzi del jet fuel aumentino più rapidamente il prossimo anno, perché ciò accelererà la portata dei fallimenti di altre compagnie aeree”, ha dichiarato, aggiungendo di aspettarsi che le tariffe aeree degli altri vettori aumentino dal 10% al 20% la prossima estate.

“Le compagnie aeree che attualmente operano in perdita falliranno. Ciò accelererà il consolidamento dell'Europa in quattro grandi compagnie aeree: British Airways, Lufthansa, Air France e Ryanair”, ha concluso.