O’Leary: “Se Mbappé prende 130 milioni, io posso prendere il maxi bonus”

Come un calciatore di prima fascia, ma più economico. Al ceo di Ryanair, Michael O’Leary (nella foto), non manca certo l’ironia e l’arte della provocazione. Doti che è tornato a sfoggiare parlando del bonus da 100 milioni di euro in stock option che si appresta a incassare, grazie ai profitti della compagnia aerea.

“Se i calciatori di prima fascia guadagnano 20 milioni all’anno e se Kylian Mbappé viene pagato 130 milioni per giocare a calcio nel fottuto Real Madrid – ha dichiarato il manager -, allora penso che il mio contratto sia molto conveniente per gli azionisti di Ryanair”.

La probabilità che il numero uno della low cost incassi il bonus è molto elevata, visto il balzo in Borsa delle azioni del vettore, che hanno raggiunto il prezzo record di 19 euro.

Nell’ultimo bilancio – riportano oggi le colonne de Il Sole 24 Ore - O Leary deteneva 44.096.725 azioni di Ryanair per un valore complessivo di 910,16 milioni di euro.