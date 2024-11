Oag: Atlanta resta lo scalo più trafficato al mondo a novembre

Si conferma Atlanta anche nel mese di novembre nella classifica degli aeroporti più trafficati al mondo. Lo scalo, secondo gli ultimi dati di Oag, ha infatti in programma un totale di 5,1 milioni di posti nel corso del mese, nonostante la media giornaliera sia in calo del 3 per cento rispetto a ottobre. Un calo che appare però generalizzato, con una riduzione complessiva dell’offerta in concomitanza con l’inizio dell’orario invernale.

Nella classifica conferme anche per secondo e terzo posto, dove si posizionano Dubai (5 milioni di posti) e Tokyo (4,5 milioni), mentre si segnala Denver come aeroporto con il maggiore aumento di posti/giorno, cresciuti dell’11 per cento, mentre Guangzhou ha avuto il calo maggiore (-6 per cento). Nella top ten questo mese, infine, entra lo scalo di Delhi, che è riuscito a guadagnare tre posizioni.