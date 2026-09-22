Kuala Lumpur in Malesia, Seul Incheon in Corea del Sud e Istanbul Sabiha Gökçen in Turchia guidano la classifica dei 25 aeroporti al mondo con la migliore connettività per le compagnie aeree low cost. Un ranking che vede presente anche Fiumicino - al sedicesimo posto - e che è stato stilato sulla base di un’analisi condotta dalla società di dati sul trasporto aereo OAG.

Secondo il rapporto, dei 25 principali megahub low cost 16 si trovano nella regione Asia-Pacifico, pari al 64%. Otto sono nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), pari al 32%, e uno in Nord America: il New York JFK.

L’aeroporto di Kuala Lumpur, che si conferma al primo posto della classifica come già nell’edizione 2025, vanta quasi 15.000 collegamenti low cost verso 154 destinazioni, con AirAsia come compagnia aerea dominante, che detiene una quota del 34% del totale dei voli in questo scalo.

Anche Seoul Incheon mantiene la sua posizione, al secondo posto, con un’elevata percentuale di collegamenti low cost verso 198 destinazioni.

Istanbul Sabiha Gökçen è uno degli scali che ha registrato la maggiore crescita in questo indice dei megahub. È passato dal settimo al terzo posto, grazie alla forte presenza di Pegasus Airlines, la compagnia aerea low cost turca, rappresenta il 64% della capacità totale di questo tipo di vettori. Roma Fiumicino si piazza al sedicesimo posto, con Ryanair che detiene uno share del 13% su tutti i collegamenti low cost dello scalo.