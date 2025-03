Oltre 14 milioni di passeggeri hanno subito disguidi in volo in UK

Più di un passeggero su 4 nel Regno Unito lo scorso inverno ha subito disguidi con il suo viaggio aereo.

Secondo i calcoli di AirHelp, ripresi da travelmole.com, i problemi di ritardi e cancellazioni hanno colpito 14,4 milioni di viaggiatori in Uk, pari al 27% del totale. Di questi, 508mila hanno avuto diritto a un risarcimento. Il che significa che la stragrande maggioranza dei ritardi è stata inferiore alle 3 ore.

Sono 1,3 milioni invece i passeggeri che hanno dovuto far fronte alla cancellazione di un volo. Il tasso più alto è stato registrato a gennaio, con il 2,7%, seguito da dicembre con il 2,6%.

La rotta più problematica? La Londra Heathrow-Kotoka (Ghana), con il 61% dei passeggeri colpiti da disguidi. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente, Londra Heathrow-Bandaranayake International Airport, in Sri Lanka, e Londra Stansted-Franjo Tudman Airport, in Croazia, con il 59% e il 54% dei passeggeri colpiti.

Le rotte più puntuali sono state Londra Stansted-Dubai Airport e Londra Heathrow-Galeão Antônio Carlos (Tom) Jobim, in Brasile, entrambe con il 91% di passeggeri in partenza in orario.