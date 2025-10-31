Oman Air, una frequenza in più da dicembre da Milano a Muscat

Sono partiti il 28 ottobre i nuovi collegamenti diretti di Oman Air dall’Italia verso Muscat, la capitale del paese arabo. Sono 4 i voli in partenza da Milano Malpensa, il martedì, mercoledì, venerdì e domenica, “che diventeranno 5 a partire dal prossimo 2 dicembre e fino a marzo, con l’aggiunta di un aereo anche il giovedì”, ha dichiarato Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air.

Confermate per il secondo anno, anche le 4 partenze da Roma Fiumicino. La compagnia ha inoltre ampliato i vantaggi offerti da Sindbad, il programma per frequent flyer, grazie anche all’ingresso, da questa estate, nell’alleanza oneworld. Tra le nuove offerte anche un programma dedicato agli under 12 con un viaggio gratuito ogni 10 voli.