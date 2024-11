Ondata di gelo in Gran Bretagna: voli a rischio domani

L’ondata di gelo che si sta abbattendo sull’Europa rischia di mettere in difficoltà il trasporto aereo da e per la Gran Bretagna. In gran parte del Paese la prima neve è stata annunciata per la giornata odierna, ma la situazione più critica dovrebbe verificarsi domani, quando dovrebbero precipitare le temperature, con il rischio di ampie gelate.

Attualmente il consiglio che viene dato ai passeggeri da parte degli aeroporti (tra cui anche quelli di Londra) e delle compagnie, si legge su TTGMedia, è di monitorare con attenzione la situazione, informandosi in anticipo presso i vettori sull’operatività dei voli.

In una nota Ryanair spiega che “i passeggeri interessati saranno avvisati e tutti i passeggeri che viaggiano da/per il Regno Unito mercoledì 20 novembre dovranno controllare la loro app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul loro volo. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai passeggeri da queste condizioni meteorologiche, che sono al di fuori del controllo di Ryanair e colpiscono tutte le compagnie aeree che operano da/per il Regno Unito mercoledì 20 novembre”.