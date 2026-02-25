Settimana calda per chi viaggia. Una nuova ondata di scioperi interesserà la circolazione ferroviaria e il traffico aereo lungo tutta la Penisola nei prossimi giorni.

Le prime agitazioni riguarderanno il trasporto aereo. In programma per domani, giovedì 26 febbraio, vedranno incrociare le braccia i dipendenti di Ita Airways, easyJet e Vueling.

Per limitare i disagi ai passeggeri, l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti, consultabile a questo link; mentre Ita Airways ha pubblicato la lista dei voli cancellati, disponibile qui.

Ferrovie

Inizierà, invece, alle 21 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20:59 di sabato 28 febbraio lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Tutte le indicazioni sulle fasce di garanzia sono disponibili qui. Per quanto riguarda i collegamenti a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili qui: parte 1 e parte 2.