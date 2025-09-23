Sono stati riaperti al traffico nel corso della notte gli aeroporti di Copenhagen e Oslo, chiusi in via precauzionale ieri sera dopo l’avvistamento di alcuni droni nei pressi delle piste di atterraggio e decollo degli aerei. Uno stop che ha comportato la cancellazione di decine di voli oltre al dirottamento di altri aerei negli aeroporti vicini. Secondo quanto riferito dalle società di gestione, i disagi proseguono in maniera ridotta anche questa mattina.

Sembra dunque non esserci pace per gli aeroporti del Vecchio Continente: nel corso del weekend, infatti, gli scali di Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow erano stati infatti interessati da un cyberattacco informatico che aveva messo fuori uso alcuni programmi: anche in questo caso la conseguenza era stata di ritardi e cancellazioni nei voli.