Otto nuove rotte per i Caraibi nell’inverno di American Airlines

Sono otto le nuove rotte che American Airlines ha deciso di introdurre nell’operativo invernale su Caraibi e America Latina. Tra le novità il collegamento da Miami a La Romana, che partirà dal 5 dicembre e grazie al quale il vettore collegherà più destinazioni nella Repubblica Dominicana di qualsiasi altra compagnia aerea.

American Airlines è anche l’unica grande compagnia aerea statunitense a operare su St. Vincent e le Grenadine, con un nuovo collegamento effettuato da Charlotte solo il sabato a partire dal 7 dicembre.

Dal 5 dicembre il vettore collegherà inoltre New York con Bridgetown, Barbados ogni giorno, con St. Lucia il sabato, così come con St. Maarten e St. Vincent e le Grenadine.

Infine da Philadelphia partiranno ogni sabato dal 9 novembre i voli alla volta di Bridgetown e dal 7 dicembre quelli per Liberia, in Costa Rica.

L’incremento delle frequenze

Su molte destinazioni nei Caraibi e America Latina aumenteranno, inoltre, le frequenze. Oltre il 98% dell’operativo di picco verso la regione sarà disponibile per l’intera stagione invernale. American incrementerà ulteriormente i collegamenti su 16 destinazioni molto richieste a partire da dicembre 2024.

L’operativo invernale della compagnia offrirà l’11% di partenze in più e il 10% di posti in più rispetto a quello da record della stagione invernale 2023. I biglietti per tutte le rotte saranno disponibili su aa.com o sull’app di American Airlines a partire dal 20 maggio.