Palma di Maiorca: caos in aeroporto per folla e maltempo

Palma di Maiorca ha dovuto affrontare una metà agosto decisamente complessa. Lo scalo, nei giorni scorsi, ha vissuto una serie di problemi a causa soprattutto dei temporali, che si sono abbattuti proprio nei giorni di maggiore affollamento dell’aeroporto.

Un effetto combinato che ha portato a decine di cancellazioni e ritardi di ore. I disagi, come riporta preferente.com hanno colpito anche Minorca e Ibiza, anche se in misura minore.

I problemi per Palma sono iniziati già nella mattinata di mercoledì 14 agosto, con molti voli in arrivo dalla Germania in ritardo per le proteste degli ambientalisti negli scali tedeschi. in particolare Norimberga, Colonia-Bonn, Berlino e Stoccarda.