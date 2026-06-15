“Non annulleremo voli a causa del costo del carburante”. Questa la rassicurazione arrivata nelle scorse ore dal presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, per l’estate.

Intervenuto al Forum in Masseria, il manager ha garantito che il vettore italiano non sarà coinvolto nei tagli annunciati dal Gruppo Lufthansa. “Quando sentiamo 20mila voli tagliati da Lufthansa, Ita Airways non è all’interno di quel taglio - ha garantito -. Non annulleremo voli a causa del costo del carburante e riusciamo a non incidere negativamente sul costo dei biglietti”.

Possibile il ritocco delle tariffe

Tuttavia, riporta Ansa.it, Pappalardo non esclude leggeri rialzi delle tariffe. “Probabilmente - ha dichiarato - ci sarà un piccolo aumento, ma crediamo di riuscire a chiudere la stagione estiva con un incremento del prezzo dei biglietti che non va a superare il 5%”.