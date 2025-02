Pappalardo su Alitalia: “Non abbiamo ancora le idee chiare”

Nessuna intenzione di disperdere un brand di grande valore. Il logo Alitalia acquistato da Ita per 80 milioni di euro avrà presto l’ennesima chance. Anticipato sia dal Governo italiano sia dal socio Lufthansa, appare chiaro che Alitalia tornerà negli aeroporti di tutto il mondo.

Il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, ha detto chiaramente che sul vecchio brand “non abbiamo ancora le idee chiare”, smentendo così chi dava per imminente un ritorno al passato di alcuni aeromobili. “Come dicevo in altre situazioni sono settimane di grande studio anche per me e insieme ai soci vogliamo dare grande valore al vecchio brand. È chiaro che con il nuovo ceo, Joerg Eberhart, pensiamo tutti i giorni alla fase di miglioramento della compagnia aerea”, ha aggiunto il presidente di Ita.

Confermato inoltre il passaggio da Skyteam a Star Alliance che “offre una capacità di collaborazione e sviluppo unica. Siamo nel momento di passaggio tra un’alleanza e l’altra. A fine maggio si chiuderà la nostra storia con Skyteam per aprire la nuova via del socio Star Alliance”.

Per arrivare al pareggio di break-even sarà necessario che la nuova alleanza fornisca carburante a una compagnia aerea che si prefigge di conquistare spazi e passeggeri sulle linee a lungo raggio.

