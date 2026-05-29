Torna il sereno sul Mediterraneo di Mayfair Jets. Con l’avvicinarsi dell’estate, la domanda di voli per le destinazioni più popolari del bacino è di nuovo in fase crescente, in particolare verso Egitto, Grecia, Ibiza e Marocco. Per meglio sostenere il traffico diretto alla Terra dei Faraoni e alle località del Mar Rosso, la compagnia aerea ha fra l'altro stretto una nuova partnership con Air Mediterranean, posizionando su Sharm El Sheikh un Boeing 737-400 già attivo verso Budapest, ma richiesto pure del mercato tedesco.

A supporto del collegamento con Bari per il periodo dal 25 luglio a novembre, oltre che per il prossimo Capodanno, è invece un Boeing 738 della compagnia Red Sea. “Nonostante la paura fomentata dai media generalisti dopo lo scoppio della guerra con l’Iran - spiega Ramon Parisi, business development Italia & Spagna Mayfair Jets - siamo riusciti a riempire voli per l’Egitto anche nel mese di aprile, operando sino allo scorso 2 maggio attraverso una strategia di accorpamento della domanda. Ora il desiderio di partenza per i Paesi mediterranei pare però più motivato e abbiamo deciso di aggiungere voli su diversi aeroporti italiani”.

Fra questi, Verona (con servizio in programma dal 6 agosto) e Napoli (dal 7 agosto), ma la compagnia è attiva anche su Milano, Bergamo, Roma, Catania e Palermo, grazie alla disponibilità di Airbus 320 e 321.