Pegasus Airlines acquisisce Czech Airlines e Smartwings Group

Pegasus Airlines ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Czech Airlines e Smartwings Group, a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e dell'adempimento delle consuete condizioni previste per il closing.

La flotta combinata comprende più di 175 aeromobili, con un potenziale di crescita sulla base degli ordini fermi esistenti per 140 aeromobili, già assicurati da entrambe le compagnie aeree.

In una nota alla stampa danno la notizia che “Pegasus Airlines e Smartwings puntano a preservare e ampliare ciò che già funziona, rafforzando al contempo la competitività e creando opportunità di crescita futura. La combinazione dell'ampia presenza internazionale di Pegasus Airlines, della sua esperienza operativa e dell'innovativo modello low cost con la solida posizione di Smartwings e la sua presenza consolidata nel mercato leisure dell'Europa centrale e orientale crea una piattaforma più forte per il successo a lungo termine e un maggiore valore per clienti, dipendenti e partner commerciali”.

Smartwings continuerà a operare con i suoi due brand, Smartwings e Czech Airlines, mantenendo inalterate le attività quotidiane, le relazioni con i clienti e l'erogazione dei servizi, beneficiando al contempo di nuove opportunità di innovazione e sviluppo e offrendo al proprio personale la possibilità di crescere.

I commenti dei vertici

Güliz Öztürk, ceo di Pegasus Airlines, ha dichiarato: “La nostra storia è iniziata con il sogno di un mondo in cui tutti possano volare e oggi Pegasus Airlines e Smartwings si uniscono per portare avanti questa ambizione. Insieme possiamo crescere ulteriormente e offrire ai nostri ospiti una scelta più ampia di quanto ciascuna di noi avrebbe potuto fare da sola. Le persone e le relazioni alla base di ciascuna compagnia aerea sono il motivo per cui sono fiduciosa rispetto a ciò che ci attende, e non vediamo l'ora di scrivere insieme il prossimo capitolo con tutti i nostri colleghi”.

Jiøí Šimánì, co-fondatore di Smartwings, ha aggiunto: “Smartwings è stata costruita nel corso di molti anni grazie alla dedizione delle persone e alla fedeltà dei passeggeri e dei partner, ai quali sono profondamente grato. Siamo convinti che Pegasus Airlines sia il partner giusto per valorizzare questi punti di forza, sostenere la crescita futura e creare valore duraturo per tutti coloro che sono legati a entrambe le compagnie aeree”.