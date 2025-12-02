Pegasus Airlines, al via il nuovo collegamento Istanbul-Bilbao

Ha debuttato ieri, 1° dicembre, il nuovo collegamento di Pegasus Airlines tra Istanbul e Bilbao. La rotta è servita con quattro frequenze settimanali in entrambe le direzioni.

I voli dall’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul (SAW) sono programmati alle 09:20 il lunedì e alle 10:15 il mercoledì, il venerdì e la domenica. I voli dall’aeroporto di Bilbao (BIO) alle 12:55 il lunedì, alle 14:00 il mercoledì e il venerdì e alle 13:50 la domenica.

Onur Dedeköylü, chief commercial officer di Pegasus Airlines, ha commentato così l’apertura della nuova rotta: “Siamo lieti di lanciare questi nuovi voli diretti che collegano Istanbul, la dinamica porta d’accesso della Turchia tra i continenti e uno dei centri più importanti della regione per affari, turismo e cultura, con Bilbao, una destinazione di spicco nel nord della Spagna, nota per il suo ricco patrimonio storico, la sua scena culinaria e la crescente attrattiva sia per il tempo libero che per il commercio. Questa rotta amplia la nostra rete di voli e stabilisce un forte collegamento tra la Turchia e la Spagna”.

“Diamo il benvenuto a Pegasus Airlines a Bilbao, in Biscaglia e nei Paesi Baschi - ha aggiunto Iván Grande, amministratore delegato dell’aeroporto di Bilbao -. L’aeroporto di Bilbao è la principale porta d’accesso per la Spagna settentrionale e siamo orgogliosi di potenziare i collegamenti commerciali, turistici e industriali tra i Paesi Baschi e la Turchia con più voli verso un partner così importante per la nostra regione. Partendo dal nostro aeroporto, i viaggiatori provenienti dalla Turchia potranno scoprire i tesori della Spagna Verde, dove li attendono foreste, montagne, architettura e una gastronomia favolosa”.