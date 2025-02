Per Iberia Air Europa vale 695 milioni di euro

Continua la gara a colpi di valutazioni tra i possibili acquirenti delle quote di Air Europa messe in vendita.

Per Iberia, del gruppo Iag, il valore dell’intera compagnia sarebbe pari a 695 milioni di euro. Nello specifico, come riporta preferente.com stima che il 20% di Air Europa valga attualmente 139 milioni, il che rappresenta un incremento di dieci milioni rispetto ai 129 milioni di un anno fa.

C’è da sottolineare che Iag aveva pagato la medesima quota 100 milioni di euro e dunque in ogni caso il saldo sarebbe positivo.

Tuttavia, si tratta comunque di una valutazione ben al di sotto del miliardo di euro che era stato stimato sempre da Iag per l’intera Air Europa durante i primi contatti per l’accordo, nel 2019. Come noto, le trattative erano poi state interrotte.