Sette persone e due società sono coinvolte nell'indagine scattata a Brindisi sulla fornitura di componenti non a norma per il B787. Come riporta rainews.it, l'indagine riguarda la realizzazione di alcuni pezzi degli aeromobili che secondo gli inquirenti sarebbero stati costruiti senza seguire la normativa vigente, compromettendo la sicurezza sul lungo periodo.

Le componenti contestate sarebbero state realizzate da due aziende di Brindisi per essere cedute a Leonardo-Aerostrutture per la produzione dei settori 44 e 46 del B787 Dreamliner. Le indagini si svolte con la collaborazione fattiva, in quanto parti lese, di Leonardo e Boeing, e insieme al Dipartimento di Giustizia americano e all'Fbi.