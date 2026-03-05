Nuove strutture, più policentrismo e maggiore attenzione ai diritti dei passeggeri. Saranno queste le linee guida del nuovo piano nazionale degli aeroporti che il governo varerà entro metà mese. “Viviamo in un mondo che cambia continuamente, e mai come in questi giorni ci siamo resi conto che il trasporto aereo e quello marittimo hanno un ruolo fondamentale nel proiettare le nostre aziende fuori dai confini nazionali”, ha dichiarato Edoardo Rixi, sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il convegno ‘Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche’ organizzato da Adr Luiss ed Enac a Fiumicino.

Secondo l’esponente di Governo, la chiusura degli spazi aerei come avvenuta in questi giorni, presuppone una capacità di ripensare rapidamente le proprie linee. “Dobbiamo saperci mettere in discussione e ripensare i nostri modelli. In termini di intermodalità dobbiamo recuperare un ritardo di decenni. Dobbiamo resettare il passato e proiettarci nel futuro”, ha aggiunto.

Vantaggio da sfruttare

Gli fa eco il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, secondo cui il nostro sistema aereo cresce più di quello europeo e dobbiamo sfruttare questa situazione anche in momenti difficili come questo: “La scelta fatta anni fa di non puntare solo su Roma e Milano è stata vincente. Oggi arriviamo a 240 milioni di passeggeri pur non avendo una compagnia di riferimento nazionale. La Germania, invece, nonostante Lufthansa, fa 100 milioni di passeggeri in meno”.

Nel nuovo piano aeroporti saranno quindi presenti nuove strutture e ampliamenti, per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, ma soprattutto ci dovrà essere uno sguardo al futuro. “Siamo alla fine del primo percorso storico del trasporto aereo che, a parte nella tecnologia, è lo stesso di 100 anni fa – conclude Di Palma -. Ora dietro l’angolo ci sono invece i droni e il volo suborbitale, e su questo stiamo sollecitando tutti a cogliere a pieno l’integrazione aria aria”.