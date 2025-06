L’idea di fare volare gli aerei con un unico pilota attraverso protocolli specifici, consentendo così alle compagnie notevoli risparmi senza incidere sulla sicurezza per i passeggeri, viene ufficialmente chiuso in un cassetto. L’annuncio è arrivato dall’Ente europeo per la sicurezza in volo.

L’Easa, si legge su Simpleflying ha infatti stabilito che la tecnologia attualmente disponibile non offre proprio le garanzie di sicurezza che hanno gli aerei con due piloti, per cui sono necessari nuovi progressi per raggiungere questa situazione. In pratica l’obiettivo primario sarebbe quello migliorare la tecnologia affinché i piloti possano gestire più strumenti contemporaneamente (con un minore impegno di attenzione), quella che monitora la salute del pilota e le funzioni automatiche di sicurezza dell'aereo.

Il progetto aveva incontrato sin da subito l’opposizione da parte dei piloti stessi, scettici sin da subito sull’opportunità di questa soluzione.