Pioggia di investimenti sullo scalo di Salerno, i piani per il nuovo terminal

Continua il piano di sviluppo dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, operativo dall’11 luglio scorso che, con poco meno di 200mila passeggeri, si colloca al 28esimo posto nella classifica degli aeroporti nazionali. I transiti previsti per quest’anno sono 400mila, ma il piano ne prevede 5 milioni nei prossimi 10 anni. L’infrastruttura è infatti al centro di un ingente concentrazione di investimenti, per circa 250 milioni di euro. I lavori prevedono la realizzazione, entro il 2026, del nuovo terminal di aviazione generale che sarà utilizzato sia per operare voli privati che commerciali. Sarà poi previsto un ulteriore terminal destinato alla sola aviazione commerciale. Il progetto della nuova aerostazione è a cura della multinazionale Deerns che si è occupata, tra gli altri, anche del potenziamento degli aeroporti di Amsterdam Schiphol, Abu Dhabi e Kuwait City. Il Terminal si estenderà su una superficie di circa 16mila metri quadrati e sarà collegato con una metropolitana direttamente alla città.