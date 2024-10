Play Airlines cambia rotta: dal Nord America al Sud Europa

Il vettore islandese Play Airlines annuncia un drastico cambio di rotta, con il progressivo allontanamento dai voli tra l’Islanda e il Nord America. Il core business della compagnia si concentrerà ora infatti sui voli in direzione del Sud Europa, che si sono rivelati più profittevoli.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, Play “ridurrà in modo significativo” la sua capacità verso il Nord America, con l'adeguamento già in corso. Il vettore low-cost islandese continuerà questo processo nel 2025 e il numero di destinazioni che servirà in Nord America e Nord Europa diminuirà entro la metà del 2025.