Plus Ultra ha presentato istanza per un piano di riduzione del personale che interesserà tra i 210 e i 270 dipendenti, pari a circa il 40% del personale della sede centrale di Madrid. Come riporta Europa Press la compagnia aerea, che lunedì ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni a causa della grave crisi finanziaria, ha già avviato un tavolo di negoziazione con i sindacati per affrontare la questione della riduzione del personale.

Sul tavolo anche la riduzione dell’orario di lavoro per una percentuale che oscilla tra il 10 e il 70%. La direzione aziendale giustifica queste misure con l’interruzione delle operazioni e la recessione economica causata dall’aumento dei costi del carburante, più che raddoppiati in seguito allo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran.