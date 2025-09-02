Il primo agosto del 2025 sarà ricordato come il giorno più trafficato della storia del trasporto aereo. La certificazione arriva dai dati di Oag secondo i quali nella giornata in questione sono stati superati i 18,5 milioni di posti disponibili per i passeggeri.

Nel giorno del primato l’aeroporto più trafficato è stato ancora una volta quello di Atlanta davanti a Dubai, si legge su preferente, mentre a livello di compagnie aeree il podio viene dominato dagli Stati Uniti, con American, Delta e Southwest nell’ordine. A seguire poi Ryanair e China Southern. Bisogna invece guardare verso Est per le rotte più richieste con in testa la Seul-Jeju.

Se il mese di agosto per tradizione fa segnare le giornate più trafficate dell’anno, era ormai da undici anni che questo non accadeva il primo del mese.